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Video | Miles de evacuados tras fuerte explosión en Puebla

Más de dos mil personas fueron evacuadas de viviendas, un hospital y escuelas en Tepeaca

Por El Universal

Junio 04, 2026 02:33 p.m.
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Foto: @PCGobPue (X)

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      Cuatro tanques de gas LP explotaron la mañana de hoy en el municipio poblano de Tepeaca, lo que obligó a autoridades a la evacuación de un hospital, escuelas y viviendas cercanas.

      La fuerte explosión quedó registrada en diversos videos ciudadanos y compartidos en redes sociales, lo que dimensionó la intensidad del evento.

      El aparente accidente ocurrió en la cabecera municipal sin que se conozcan hasta ahora de manera oficial de heridos o fallecidos en la zona.

      La Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Puebla informó que tras la fuerte exposición fueron evacuados más de dos mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

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