Video | Miles de evacuados tras fuerte explosión en Puebla

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Cuatro tanques de gas LP explotaron la mañana de hoy en el municipio poblano de Tepeaca, lo que obligó a autoridades a la evacuación de un hospital, escuelas y viviendas cercanas.

La fuerte explosión quedó registrada en diversos videos ciudadanos y compartidos en redes sociales, lo que dimensionó la intensidad del evento.

El aparente accidente ocurrió en la cabecera municipal sin que se conozcan hasta ahora de manera oficial de heridos o fallecidos en la zona.

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Puebla informó que tras la fuerte exposición fueron evacuados más de dos mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

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En la zona laboran 25 elementos de dicha Coordinación, así como elementos de bomberos y protección civil locales, quienes trabajan en el enfriamiento de las unidades afectadas y aseguran los perímetros de seguridad.