Autoridades refuerzan vigilancia vial en CDMX por Mundial 2026

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El

representa un reto para la movilidad en la

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, sobre todo en la zona sur. Este evento deportivo reunirá a millones de aficionados, por lo que se espera gran afluencia de vehículos para desplazarse al estadio y a destinos turísticos cercanos.Por esa razón, lasimplementaran diversasy operativos con el objetivo de garantizar lade todos. Y no hay de otra: debes tener presente el, o de lo contrario podrías llevarte una multa.¿Por qué motivos te podrían multar durante elAl tratarse de un evento masivo, la CDMX sumará 170 elementos de la(PBI) y la Policía Auxiliar, quienes estarán facultados para levantar infracciones y reforzar la vigilancia en las 13 alcaldías. Dicha medida busca mejorar la circulación y el orden vial durante la Copa del Mundo.¡Así que no pierdas la paciencia tras el volante! Estos son los lineamientos que comúnmente infringen los conductores, pero que debes tener en mente para evitar una infracción en la justa mundialista:· Conducir a: los automovilistas deben respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. No hacerlo, amerita una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que va de $1,173.10 a $2,346.20, además de 3 puntos a la licencia de conducir.· Utilizar el cinturón de: Todos los pasajeros deben usar correctamente el cinturón de, incluyendo al conductor. No hacerlo, podría ameritar una multa de 5, 7 o 10 veces la UMA, lo que va de $586.55 a $1,173.10, además de un punto a la licencia para conducir· Utilizar el celular al conducir: los conductores no deben utilizar celular u otro dispositivo de comunicación mientras el vehículo está en movimiento. De lo contrario, podrían recibir una multa de 30, 32 o 35 veces la UMA, lo que va de $3,519.30 a $4,105.85, además de tres puntos a la licencia de conducir y un punto a la matrícula vehicular.· Estacionarse en lugares prohibidos: Se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías y cruces peatonales, así como vías para ciclistas y exclusivas. No respetarlo, podría ameritar una multa de 10, 15 o 20 veces la UMA, lo que va de $1,173.10 a $2,346.20, además de tres puntos a la licencia de conducir.· Conducir bajo los efectos del alcohol: Queda prohibido conducir cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 g por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 mg por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. Cometer esta falta se sanciona coninconmutable de 20 a 36 horas, seis puntos de penalización a la licencia de conducir y el auto será remitido al depósito.· Circular en: los vehículos no deben circular sobrepara el transporte público, ya sea en el sentido de la vía o a contraflujo. Incumplir esto podría ameritar una multa de 40, 50 o 60 veces la UMA, lo que va de $4,692.40 a $7,038.60, más seis puntos a la licencia de conducir.Estos puntos son básicos en elde la CDMX, pero también son de los más comunes y por eso mismo tienen que ser respetados para que no te saquen "" esta temporada.¿Qué otra medida devial habrá en la CDMX durante elA la par, lasaplicarán el operativo "Última Milla" que restringirá la circulación de vehículos particulares alrededor del Estadio(antes Estadio Azteca), haciendo el acceso peatona a la zona.Sin embargo, es importante mencionar que ese acceso no será para todo público, sino para, personal del estadio, unidades de emergencia, transporte público autorizado y para quienes cuenten con boletos de los partidos.¿Cómo movilizarte por la CDMX durante elSi vas a ir a los partidos de la Selección Mexicana y no quieres movilizarte en auto, estas son lasde transporte que podrás usar para llegar al estadio o a cualquier punto de tu interés:: el Sistema de Transporte Colectivocuenta conque te llevan prácticamente a cualquier zona de la capital. La tarifa actual es de $5 por viaje y se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada.: este es otro medio de transporte efectivo y con suspuedes recorrer puntos como Paseo de la Reforma o desplazarte desde Aeropuerto Internacional de la(AICM). El precio por viaje es de $6.: finalmente, el sistema de bicicletas puede ayudarte a llegar a tu destino y evitar el tráfico de la capital, además de que cuida el. Para la renta, hay planes desde 1 día por $134 o planes anuales de $984.Elserá un evento deportivo histórico para México, por lo que saber cómo movilizarte en auto o en trasporte público es clave para vivir la experiencia al máximo.