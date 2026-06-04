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Maru Campos invita a disfrutar la fiesta del Mundial

El programa contempla partidos de fase de grupos y posibles transmisiones en fases posteriores.

Por El Universal

Junio 04, 2026 02:28 p.m.
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Maru Campos invita a disfrutar la fiesta del Mundial
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      La gobernadora

      Maru Campos Galván
      (PAN) invitó a los chihuahuenses a disfrutar de la fiesta mundialista

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      , cuyas actividades se realizarán en las ciudades de Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Juárez y Chihuahua capital.
      En pantallas gigantes LED de alta resolución podrán ver la inauguración y el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA.
      Campos Galván explicó que en la ciudad de Chihuahua la sede del evento será la Plaza del Ángel, donde habrá áreas de activación deportivas, entrega de promocionales, zonas de convivencia, venta de alimentos y bebidas.
      En Cuauhtémoc los aficionados podrán acudir al Estadio Monumental; en Delicias al Gran Estadio de beisbol, mientras que en Parral la sede será la Plaza de la Identidad y en Jiménez la Plaza Principal frente a la presidencia municipal.
      La mandataria estatal en su mensaje informó que las actividades iniciarán el 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el 18 de junio se proyectará el partido del combinado mexicano ante Corea del Sur y el 24 del mismo mes, el último partido de la fase de grupos será frente a Chequia.
      En caso de que el equipo mexicano avance a fases posteriores de la competencia, se prevén transmisiones públicas adicionales, en las mismas sedes.
      El programa incluye los partidos de la fase Semifinal el 14 y 15 de julio, así como la gran Final el 19 de julio.
      Campos Galván exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, donde se darán a conocer más detalles sobre sedes, fechas y horarios de las transmisiones.

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