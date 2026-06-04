Maru Campos invita a disfrutar la fiesta del Mundial

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La gobernadora

(PAN) invitó a los chihuahuenses a disfrutar de la

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, cuyas actividades se realizarán en las ciudades de Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Juárez y Chihuahua capital.Ende alta resolución podrán ver lay elde la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA.explicó que en la ciudad de Chihuahua la sede del evento será la, donde habrá áreas de, entrega de promocionales, zonas de convivencia,y bebidas.En Cuauhtémoc los aficionados podrán acudir al; en Delicias al, mientras que en Parral la sede será lay en Jiménez la Plaza Principal frente a la presidencia municipal.La mandataria estatal en su mensaje informó que las actividades iniciarán elcon elentre las selecciones de, el 18 de junio se proyectará el partido del combinado mexicano ante Corea del Sur y el 24 del mismo mes, el último partido de la fase de grupos será frente a Chequia.En caso de que elavance ade la competencia, se prevénadicionales, en las mismas sedes.El programa incluye los partidos de lael, así como lael 19 de julio.exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a lasdel Gobierno del Estado, donde se darán a conocer más, fechas y horarios de las transmisiones.