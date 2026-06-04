México enfrenta a Serbia en Toluca con alineación casi definida

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de preparación, antes de su debut en lael próximo 11 de junio frente a Sudáfrica, en el estadio Ciudad deLos deenfrentarán en ela lahoras), que es dirigida por el extécnico de las Chivas Veljko Paunovic.Aunque elasegure que lo que se vea esta noche en elno es lo que mande el próximo jueves en el inicio del Mundial, hay una realidad y es que los cambios serán mínimos.Aguirre tiene prácticamente definido suparay el equipo de esta noche tendrásin lugar a dudas.decontraAsí saldríaen Toluca para enfrentar a la. La banda derecha y en el medio campo serían las principales dudas delAguirre.Portero:Defensas:, César Montes, Johan Vásquez y Jesús GallardoMedios: Erik Lira, Gilberto Mora y Brian GutiérrezDelanteros: Roberto Alvarado,y Julián Quiñones¿Cuándo y dónde ver elvsEste compromiso de lapodrá ser visto eny aquí te contamos los detalles deldel Tricolor antes de su debut en el Mundial 2026.· Fecha:· Horario:· Transmisión:, Azteca 7, TUDN y ViX Premium