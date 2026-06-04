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México enfrenta a Serbia en Toluca con alineación casi definida

Javier Aguirre mantiene dudas en la banda derecha y medio campo para enfrentar a Serbia.

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:01 p.m.
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México enfrenta a Serbia en Toluca con alineación casi definida
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      Esta noche la

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      disputa su último partido

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      de preparación, antes de su debut en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México.
      Los de Javier Aguirre enfrentarán en el estadio Nemesio Díez a la Selección de Serbia (20:00 horas), que es dirigida por el extécnico de las Chivas Veljko Paunovic.
      Aunque el Vasco asegure que lo que se vea esta noche en el 11 inicial no es lo que mande el próximo jueves en el inicio del Mundial, hay una realidad y es que los cambios serán mínimos.
      Aguirre tiene prácticamente definido su 11 ideal para enfrentar a Sudáfrica y el equipo de esta noche tendrá tintes mundialistas sin lugar a dudas.

      Posible alineación de México contra Serbia
      Así saldría México en Toluca para enfrentar a la Selección de Serbia. La banda derecha y en el medio campo serían las principales dudas del Vasco Aguirre.
      Portero: Raúl Rangel
      Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
      Medios: Erik Lira, Gilberto Mora y Brian Gutiérrez
      Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

      ¿Cuándo y dónde ver el México vs Serbia?
      Este compromiso de la Selección Mexicana podrá ser visto en televisión abierta y aquí te contamos los detalles del último encuentro del Tricolor antes de su debut en el Mundial 2026.
      · Fecha: Jueves 4 de junio
      · Horario: 20:00
      · Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

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