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Senado debate reforma "antimemes"

El PAN advierte que podría afectar la sátira política

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 11:40 a.m.
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Senado debate reforma "antimemes"
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      CIUDAD DE MÉXICO.— Comisiones del Senado iniciaron la discusión de una reforma que castigaría con tres a siete años de prisión el uso de logotipos, dominios electrónicos u otros signos de instituciones públicas cuando se haga a escala comercial y para engañar a las personas.

      La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum añadiría el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. También contempla multas de mil a diez mil unidades de medida y actualización.

      Senadores del PAN la bautizaron como reforma "antimemes" y advirtieron que podría utilizarse contra quienes hagan parodias del gobierno. Pero el texto sometido a discusión no menciona los memes: para configurar el delito exige tanto un uso comercial como la intención de inducir a error o engaño.

      La discusión, por tanto, está en el alcance de la redacción. Los legisladores deberán determinar si distingue con suficiente claridad entre la suplantación de una institución para obtener un beneficio y la sátira política que utiliza su imagen.

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      El dictamen comenzó a revisarse en las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera. Aún no ha sido aprobado.

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