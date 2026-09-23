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Huracán "Polo" disminuye a categoría 4

Se localiza a 270 km de Zihuatanejo con vientos máximos de 240 km/h y rachas de 295 km/h

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 09:33 a.m.
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Huracán Polo disminuye a categoría 4
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      Esta mañana de miércoles, el huracán Polo alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y mantiene su desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Colima.

      Huracán Polo categoría 4 frente a Guerrero y Colima

      A las 06:00 horas, su centro se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 270 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h.

      Debido a su distancia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

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      Alerta por lluvias y vientos fuertes en estados afectados

      En un aviso meteorológico, se informó que la circulación del huracán Polo generará lluvias intensas en:

      - Jalisco (sur)

      - Colima

      - Michoacán (oeste y costa)

      - Guerrero (costa y oeste)

      Además, se esperan lluvias muy fuertes en Oaxaca (oeste).

      Se pronostican vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y oeste de Oaxaca, que irán disminuyendo durante el día en esta última entidad.

      Asimismo, se prevé oleaje de 7 a 9 metros de altura, sin descartar olas mayores, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Jalisco.

      La institución advirtió que las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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