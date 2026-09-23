La meta, mil 600 kilómetros en obras para trenes de pasajeros

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Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó avances en la construcción y recuperación de trenes para pasajeros, con una meta de mil 600 kilómetros con diversas obras.

"Con la transformación llegó el rescate de los trenes", aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Andrés Lajous destaca avances y beneficios de la red ferroviaria

Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, destacó la conexión de regiones, ciudades y comunidades en las que habitan 41 millones de personas.

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Al acusar un proceso de privatización en el periodo neoliberal, Lajous señaló el cálculo de una reducción de 40% promedio en el tiempo de viaje de las personas con estas obras. Mencionó que alrededor de 220 mil personas estarán usando esta red diariamente, lo que implica también una reducción de 360 mil toneladas de CO2 al año, reduciendo 50% las emisiones frente a viajes en avión, autotransporte y vehículos particulares.

Resaltó que se trata de vías exclusivas para trenes de pasajeros con derecho de vía existente.

Sobre el Tren de la Ciudad de México a Pachuca, indicó que son trenes eléctricos y se aprovecha una catenaria que va hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde la Ciudad de México: "Y el resto de la red, serán trenes que llamamos ´diésel eléctrico´, así como el sistema de control de trenes europeo que es el más moderno que se haya visto".

Destacó la puesta en operación este año de la conexión del Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio y del Tren Felipe Ángeles, de Buenavista al AIFA.

"Tenemos ya en construcción, básicamente, 50% del producto de trenes de centro y norte del país, que son 787 kilómetros en suma de AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo".

Sobre el Tren Insurgente, Andrés Lajous mencionó que de febrero de este año se hizo la conexión desde la zona metropolitana de Toluca a Observatorio al abrir las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, lo que implica un uso de 51 mil personas diariamente, con una reducción en los tiempos de viaje de dos horas a 45 minutos.

En total, de febrero a agosto de 2026, se han movido 26.2 millones de personas en el tren a Toluca; en el caso del Tren Felipe Ángeles reportó que se están moviendo alrededor de 35 mil personas diarias, con un ahorro en tiempo de hora y media a 50 minutos y desde su apertura se han registrado 41.4 millones de usuarios.

Sobre los tramos en construcción del Tren Querétaro-Irapuato, lleva 22.26% de avance, y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo un avance de 10%.

Sedena participa en construcción y planeación de líneas ferroviarias

Por su lado, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participa en la planeación, ejecución y construcción de las nuevas líneas ferroviarias de pasajeros hacia el norte del país, para lo cual ya se desarrollaron 800 kilómetros de ingeniería básica correspondientes a los primeros cuatro tramos de la primera etapa.

Explicó que estos proyectos incluyen las rutas Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, a cargo de ingenieros de la Defensa, así como los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia de Trenes y mediante licitación pública.

Vallejo Suárez señaló que ya se trabaja en la segunda etapa de ingeniería básica, que contempla los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. Precisó que la Sedena estará a cargo de la construcción del tramo Irapuato-Guadalajara y que se prevé iniciar los trabajos al cierre de este año, una vez que se realice la socialización del proyecto.

Sobre el tren Ciudad de México-Pachuca, informó que registra un avance de 45%.

Se trata de una vía doble, electrificada y confinada, con una longitud de 58 kilómetros entre ambas capitales. El proyecto contempla cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras.

Detalló que actualmente hay 10 frentes de trabajo simultáneos, con alrededor de 8 mil 800 trabajadores, de los cuales mil 800 son mujeres, además de mil 500 unidades de maquinaria y equipo.

En tanto, el tramo Ciudad de México-Querétaro presenta un avance de 31% y contempla 232 kilómetros de territorio. El proyecto tendrá seis estaciones de pasajeros, dos zonas auxiliares de mantenimiento, una base de mantenimiento de vía y un complejo de talleres y cocheras. En esta obra laboran más de 18 mil 200 trabajadores, de los cuales tres mil son mujeres, con alrededor de 3 mil 900 unidades de maquinaria pesada y equipo desplegadas.

El comandante también informó que la segunda etapa de ingeniería básica registra un avance de 64%, con más de mil 750 especialistas trabajando en los distintos corredores ferroviarios.

Respecto a la infraestructura ferroviaria de carga en el sureste, indicó que registra un avance de 67% y contempla cuatro complejos intermodales en Palenque, Mérida, Progreso y Cancún, además de la rehabilitación de 26 kilómetros de vía férrea que conecta con Mérida y la construcción de otros 49 kilómetros para enlazar el anillo ferroviario del Tren Maya con Puerto Progreso.

Vallejo Suárez añadió que en 2027 comenzará una segunda fase de infraestructura de carga, que contempla un nuevo complejo multimodal en Chetumal y complejos secundarios en Valladolid, Pomuch, Xpujil y Escárcega.

Finalmente, destacó que durante los dos primeros años de la administración se han generado 88 mil 800 empleos directos, mientras que actualmente la Sedena mantiene una fuerza laboral de 37 mil trabajadores en estos proyectos. Señaló que se ejerce una inversión de 49 mil 739 millones de pesos y que actualmente se desarrolla ingeniería básica para la construcción de 2 mil 250 kilómetros de vías ferroviarias de pasajeros.

El general Vallejo reconoció la formación de técnicos para la operación de los trenes y señaló que tampoco se tenía capacidad de instalar, producir y fijar durmientes y rieles. Mencionó una fuerza laboral de 470 mil trabajadores, así como la formación en el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones.

Lajous agregó que hay una capacitación y formación en la "escuela" del Metro de la Ciudad de México.