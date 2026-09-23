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Seguridad

Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas

La corporación reportó además la recuperación de dos vehículos

Por Pulso Online

Septiembre 23, 2026 11:15 a.m.
A
La GCE reportó 19 detenciones.

La GCE reportó 19 detenciones.

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      La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que detuvo a 19 personas en las últimas horas por su probable participación en hechos relacionados con posesión de droga, violencia familiar, amenazas, robo y delitos contra la seguridad de tránsito.

      En el mismo reporte, la corporación señaló que recuperó dos vehículos y aseguró 67 gramos de marihuana y 23 dosis de una sustancia con características de cristal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal no desglosó cuántas detenciones corresponden a cada delito ni indicó en qué municipios ocurrieron. Tampoco precisó la situación jurídica de las personas detenidas.

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