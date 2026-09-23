Presidente de Irán llama "terrorista" a EU

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este miércoles que Estados Unidos acusa a su país de "terroristas", pero son los iraníes quienes han sido "víctimas de terrorismo".

"El presidente de Estados Unidos nos describió como terroristas", afirmó Pezeshkian ante líderes mundiales, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. "Pero nosotros hemos sido las víctimas de terrorismo", añadió, aludiendo a los ataques de Estados Unidos.

"Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", insistió Pezeshkian, quien dijo provenir de "un Irán donde bombardearon una escuela. Estos niños murieron por bombas, por aras usadas por Estados Unidos e Israel. Eran inocentes, no habían cometido crímenes".

Se refirió así al ataque que lanzaron Estados Unidos e Israel en febrero en el que una escuela resultó bombardeada y murió más de un centenar de niños.

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"Solo nos hemos defendido. No somos terroristas", manifestó Pezeshkian. "Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la máxima fuerza. Estados Unidos e Israel nos atacaron".

Sin embargo, aseguró: "Sí, nos golpearon, pero no doblamos la rodilla".

Reacción de la delegación estadounidense en la ONU

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian les llamara terroristas.

El presidente iraní advirtió que Teherán no permitiría que ninguna nación utilice el estrecho de Ormuz para "imponernos sus agresiones".

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y saquen provecho de una vía navegable mientras, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos sus agresiones, para imponernos inseguridad, para prohibirnos el acceso a nuestras propias vías navegables", dijo. "Nos cierran el acceso a nuestra propia vía navegable", afirmó Pezeshkian.

Contexto y encuentros diplomáticos en Nueva York

El mandatario iraní llegó a Nueva York bajo fuertes medidas de seguridad e intenso escrutinio, y se dirigió a los líderes mundiales un día después de que Trump utilizara el mismo escenario para sugerir que podría "aniquilar" a la República Islámica si no se alcanza pronto un acuerdo para poner fin a la guerra de casi siete meses.

Horas después, Trump dijo a los periodistas que sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron durante unas tres horas con funcionarios iraníes al margen del encuentro anual. Pero ofreció pocos detalles sobre cómo se desarrollaron las conversaciones o sobre el contenido del intercambio.

"Fue una muy buena reunión", declaró Trump. Más tarde, el mandatario agregó que los funcionarios iraníes "no eran del nivel más alto, pero es algo". También el martes, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que Trump está dispuesto a reunirse con Pezeshkian mientras esté en Nueva York.