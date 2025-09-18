Abaten a 2 integrantes de un grupo armado

MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano, abatieron a dos integrantes de un grupo armado que se movilizaba en una parte del Cerro Colorado y que abrieron fuego contra las fuerzas federales.

Los reportes refieren que los militares patrullaban sobre una brecha que comunica a Caltzontzin, municipio de Uruapan, con Ziracuaretiro, cuando fueron atacados con fusiles de asalto y explosivos, a la altura de la comunidad de San Andrés Coru.

Al repeler la agresión, los elementos de Defensa, abatieron a dos de los criminales y a pesar de que se habla de más delincuentes lesionados, no ha sido confirmado. A esa zona de la región aguacatera, arribó personal de Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Ziracuaretiro, en apoyo al Ejército Mexicano.

Hasta la tarde de este miércoles, los tres órdenes de gobierno mantienen la vigilancia y el despliegue de sus elementos, para dar con los demás responsables de ese ataque.

Aseguran armas y un explosivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció a través de redes sociales que derivado de la agresión, se aseguraron armas de fuego y un artefacto explosivo.