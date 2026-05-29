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Senado aprueba en lo general aplazar elección judicial a 2028

Reelección de magistrados del TEPJF y nueva estructura en la Suprema Corte son parte de la reforma

Por El Universal

Mayo 29, 2026 09:27 a.m.
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Senado aprueba en lo general aplazar elección judicial a 2028
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      Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial que permitirá a los actuales siete magistrados del TEPJF reelegirse por un nuevo periodo de seis años.

      Senado aprueba reforma constitucional al Poder Judicial

      En una maratónica sesión y con el voto a favor de Morena y sus aliados, se avaló en lo general dicha reforma, que aplaza hasta el primer domingo de junio de 2028 la elección judicial.

      La reforma también contempla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se organice en dos secciones, las cuales únicamente podrán sesionar con la aprobación del pleno.

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      Asimismo, se avaló reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que sean electos en la jornada judicial de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.

      En tribuna, el senador del PAN, Marko Córtes, dijo que "la reforma de la reforma al Poder Judicial porque no corrige el creciente problema de la politización de la justicia, porque no está resolviendo el creciente problema de la falta de profesionalización de la justicia, porque no están prohibiendo siquiera los acordeones".

      "Porque la reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control, porque lo que busca su reforma es proteger a los narcogobernadores, a los narcofuncionarios, a los narcolegisladores y juzgar a quienes sí combaten el crimen organizado. Esa es la locura de la reforma, quieren jueces de consigna".

      Tras la aprobación de la reforma en lo general, senadores exponen reservas que serán rechazadas por la mayoría legislativa para su posterior votación en lo particular.

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