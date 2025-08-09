Abren investigación a funcionaria de Morelos

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos abrió una investigación contra la todavía secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, al trascender la construcción de una casa en la zona residencial de Cuernavaca con valor estimado de 15 millones de pesos, cuyo bien inmueble presuntamente no incluyó en su reciente declaración patrimonial.

La secretaria fue separada del cargo el lunes pasado, pero termina su gestión el día 15 de este mes. “La carpeta de investigación está en fase de integración y la presunción de inocencia aplica para todos los ciudadanos que llegan a tener un carácter de señalados en alguna carpeta de investigación. Vamos a darle continuidad y también la oportunidad de que se aporten los elementos de una y de otra parte”, informó el fiscal Leonel Díaz Rogel.

El fiscal especializado informó que se están integrando todos los elementos de investigación, y posteriormente solicitarán la individualización de la secretaria de despacho.

Mirna Zavala Zúñiga fue separada del cargo el lunes, luego de trascender que construye una casa con valor superior a los 15 millones de pesos en uno de los fraccionamientos habitacionales más exclusivos del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La semana pasada, la secretaria de la dependencia de Morelos admitió ante la prensa la propiedad del inmueble.