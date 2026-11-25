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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará una queja ante Estados Unidos por el retiro de la ficha roja de Interpol contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, quien abandonó ese país el pasado lunes 23 de noviembre tras aceptar la salida voluntaria y fue a España.

La mandataria federal consideró que el caso es relevante en la relación bilateral, debido a que Gómez Mont contaba con una ficha roja de Interpol, emitida a petición de México por las investigaciones y órdenes de aprehensión en su contra.

"Tenemos una queja muy relevante. Primero, ¿por qué se retiró esta ficha roja? Y, en particular, al gobierno de Estados Unidos, que ellos saben que hay una orden de aprehensión", señaló.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que la exconductora fue detenida en territorio estadounidense por cuestiones migratorias, pero que, debido a que también cuenta con nacionalidad española e ingresó con pasaporte de ese país, fue deportada a España.

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La Presidenta cuestionó que, pese a los requerimientos de México, no se haya concretado su entrega a las autoridades mexicanas y planteó que debe existir reciprocidad en la cooperación bilateral en materia de seguridad y extradiciones.

"Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues tener reciprocidad. Y hay varios temas que tenemos pendientes de extradición, varios, muchos que hemos estado solicitando a Estados Unidos", expresó.

Sheinbaum recordó que personalmente solicitó al gobierno estadounidense atender otros expedientes de extradición y aseguró que entregó la documentación correspondiente a las autoridades de ese país, sin que hasta ahora se haya concretado la entrega de algunas personas requeridas por México.

Respecto a Gómez Mont, informó que su gobierno también solicitó formalmente su extradición a España, por lo que buscará que responda ante la justicia mexicana por las acusaciones que enfrenta.

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"Ya pedimos la extradición de España también, ya la solicitamos, pero nos interesa saber por qué se retira la ficha roja", sostuvo.

La exconductora mexicana fue detenida el 30 de octubre en Estados Unidos por irregularidades en su situación migratoria. El Departamento de Seguridad Interior confirmó que aceptó la salida voluntaria y abandonó ese país el 23 de noviembre.

Gómez Mont enfrenta investigaciones en México por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.