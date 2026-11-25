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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió dos acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de San Luis Potosí.

De acuerdo con expedientes dados a conocer por la CNDH, el Congreso local estableció disposiciones que dejan la educación inclusiva a criterio de las autoridades y trasladan responsabilidades del Estado a estudiantes.

Una de las impugnaciones señala que la Secretaría de Educación estatal solo está obligada a "procurar" que las escuelas cuenten con libros en Braille, macrotipos, textos audibles y tecnología adaptada. Para la CNDH, esto convierte una obligación en una decisión discrecional y permite que la falta de presupuesto sea utilizada para justificar la ausencia de materiales accesibles.

El organismo advirtió que estudiantes con discapacidad y sus familias quedan sin mecanismos para exigir ese equipamiento. Incluso acusó al Congreso de haber privilegiado "la comodidad de la administración financiera" por encima del derecho a una educación inclusiva de calidad.

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La segunda disposición cuestionada plantea que estudiantes de nivel medio superior y superior brinden acompañamiento y mentoría a personas con discapacidad como parte de su servicio social. La CNDH considera que esta medida no garantiza atención especializada ni permanente, pues depende de la disponibilidad de prestadores y delega una responsabilidad del Estado en personas sin vínculo laboral con la Secretaría de Educación. También señaló que no encontró constancia de una consulta previa a las personas con discapacidad.

La primera acción fue presentada el 9 de noviembre contra las fracciones V y XXI del artículo 13, reformado mediante el Decreto 0607, publicado el 8 de octubre. La segunda, promovida el 19 de noviembre, cuestiona que la legislación estatal establezca como supletoria una convención internacional que ya es de aplicación directa en México. La CNDH pidió invalidar ambas reformas.