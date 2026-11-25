Sacristán suma quinta aprehensión por abuso contra menores
La orden fue cumplimentada en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), informó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad, por hechos ocurridos en un recinto religioso.
De acuerdo con las investigaciones, en los hechos denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, se refirió que la víctima habría sido objeto de tocamientos de índole sexual presuntamente cometidos por José "N", quien se desempeñaba como sacristán en una iglesia a la que la persona agraviada acudía a clases de catecismo.
A partir de la denuncia, la Fiscalía potosina inició las investigaciones e integró la carpeta respectiva; posteriormente, al reunir los datos de prueba necesarios, solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de Control.
Por lo cual, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron dicho mandamiento, el quinto en su contra, al interior del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde José "N" ya se encontraba privado de su libertad, luego de que fuera detenido en el estado de Tamaulipas mediante la colaboración entre autoridades de ambas entidades.
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