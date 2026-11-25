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La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Margarita Hernández Fiscal, confió en que durante 2027 se pueda retomar la construcción del paso inferior vehicular de El Saucito, luego de que el municipio retiró los recursos destinados al proyecto debido a retrasos en su liberación por parte de la Contraloría General del Estado.

Señaló que esperan contar con presupuesto y tiempo suficiente para ejecutar la obra el próximo año.

Hernández Fiscal explicó que la Contraloría estatal tenía el expediente desde mayo y que su reciente liberación ocurrió cuando ya no había tiempo suficiente para iniciar los trabajos.

Añadió que el Ayuntamiento también atendió las solicitudes de vecinos de El Saucito para no interferir con sus fiestas patronales de febrero y marzo, lo que retrasó el calendario de ejecución.

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Ante la falta de condiciones para comenzar la obra, Cabildo aprobó modificar el destino de los recursos obtenidos por la subasta de predios municipales, para financiar tres proyectos con una inversión conjunta de 151 millones 936 mil pesos: la ampliación del segundo cuerpo del Eje 140, un auditorio en el Centro Deportivo Integral La Garita y un Skate Park en El Rosedal.

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La regidora dijo que espera que la Contraloría libere de manera ágil los procesos de licitación de las nuevas obras y recordó que, conforme a la normativa, el órgano estatal tiene cinco días para revisar las convocatorias.

También cuestionó que se considere de bajo impacto la rehabilitación del Eje 140, al señalar que es una vialidad utilizada diariamente por trabajadores de la zona industrial.