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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que el llamado de algunos países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) no tenga implicaciones para México, al señalar que ningún acuerdo internacional está por encima de la Constitución mexicana.

Postura de la presidenta sobre el TIAR y la soberanía nacional

Cuestionada sobre el uso de este tratado, surgido durante la Guerra Fría, en el contexto de las acciones contra grupos del crimen organizado, la mandataria federal sostuvo que México no comparte la postura de considerar a estas organizaciones como grupos terroristas y rechazó que esa clasificación pueda utilizarse como argumento para justificar una intervención extranjera.

"No debería, porque no está por encima de nuestra Constitución", respondió al ser cuestionada sobre si el llamado al TIAR podría tener consecuencias para México.

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Sheinbaum recordó que, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas, su gobierno fijó una postura de rechazo a cualquier intento de utilizar esa clasificación para justificar acciones de injerencia o intervención en territorio mexicano.

"Nosotros dijimos en ese momento y lo sostenemos que esto no puede ser un argumento de injerencia o intervención en México", afirmó.

Modificaciones constitucionales para fortalecer la soberanía

Explicó que esa posición llevó a su gobierno a impulsar modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución, con el propósito de fortalecer los principios de soberanía, no intervención y no injerencia extranjera.

"Desde el primer momento lo planteamos y lo sostenemos: colaboramos, no nos subordinamos. Y además, no coincidimos en esta visión de terrorismo de los grupos de la delincuencia organizada", sostuvo.

La postura de la Presidenta ocurre luego de que 14 países miembros del TIAR aprobaran en el Consejo Permanente de la OEA convocar a su órgano de consulta para analizar medidas contra el crimen organizado transnacional. México no participó en la votación debido a que abandonó el tratado en 2002.