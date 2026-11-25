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Con el fin de orientar a los consumidores sobre las opciones disponibles y ayudarles a elegir servicios acordes con su presupuesto y necesidades, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparó los precios de distintas plataformas de streaming de video y música.

Profeco presenta comparativo de precios y recomendaciones

Ante la variedad de aplicaciones y plataformas que actualmente ofrecen contenido de entretenimiento por Internet, la Profeco recabó el precio de algunos paquetes básicos o estándar y publicó sus resultados en la "Revista del Consumidor".

En su Brújula de Compra, recomendó revisar los catálogos de contenido, los dispositivos compatibles y las opciones de reproducción antes de contratar una suscripción, así como verificar si el servicio contempla cobros automáticos.

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La dependencia también sugirió al usuario considerar las suscripciones temporales cuando solo se desea acceder a determinados contenidos, con el propósito de evitar pagos recurrentes por servicios que no se utilizan.

Precios y servicios analizados en streaming video y música

Asimismo, recordó la importancia de revisar las condiciones de contratación y las características de cada paquete antes de elegir una plataforma.

En la edición 597 de la Revista del Consumidor, publicada en noviembre, la Profeco incluyó un comparativo de 13 plataformas de video y tres de música.

Entre los servicios analizados, las mensualidades de video van de los 89 pesos a los 249 pesos.

De acuerdo con Profeco, en el servicio de streaming de video, Curiosity Stream Standard registró el precio más bajo, con 89 pesos mensuales, mientras que el anual está en 715.00 pesos.

Cerca del mismo costo está HBO Max que dispone de un paquete de 119 pesos al mes o mil 428 pesos al año con anuncios incluidos.

En tanto, los paquetes estándar con anuncios de Netflix y Disney+ tienen un precio mensual de 139 pesos y 159 pesos, respectivamente.

En contraste, los planes básicos de costo más alto que la Procuraduría del Consumidor detectó fueron Apple TV de 199 pesos, Mubi de 219 pesos y MVSHub de 249 pesos.

En cuanto a los servicios de música, Apple Music Individual, Deezer Premium y Spotify Premium Individual registraron una mensualidad de 139.00 pesos cada uno, según Profeco.

Las tres plataformas de audio cuentan con una reproducción offline, prueba gratis y modalidad gratuita.

La información del comparativo fue recopilada los días 3 y 4 de septiembre de 2026, por lo que los precios pueden haber cambiado desde entonces.

Finalmente sugiere revisar los catálogos y verificar que el servicio tenga el contenido de interés, elegir el plan más adecuado al presupuesto familiar y considerar una suscripción temporal para evitar gastos hormiga a largo plazo.