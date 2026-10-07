Con tendedero, denuncian violencia de género en Derecho

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Señalamientos de acoso y violencia de género volvieron a aparecer dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde un tendedero colocado cerca de la entrada principal exhibe acusaciones contra docentes y estudiantes, además de cuestionamientos al actuar de la institución.

Entre los mensajes se acusa a la Facultad de encubrir a presuntos acosadores. "La calificación se da en clase no en un Bar", "Ya sabe si quiere pasar, pase a mi oficina" y "El dinero no borra la violencia ni compra el silencio de las víctimas", son algunas de las frases colocadas en los carteles.

La protesta también cuestiona que la llegada de una mujer a la dirección haya representado un cambio frente a las denuncias de violencia de género. "El patriarcado no desaparece cuando una mujer llega a dirección", señala uno de los mensajes, en referencia a Georgina González Cázares, actual directora de la Facultad.

El caso de una académica también fue retomado en el tendedero. La psicóloga y doctora en Criminología fue destituida en agosto de 2026 de su puesto como Profesora Investigadora de Tiempo Completo y la coordinación de la Maestría en Política Criminal.

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Uno de los mensajes cuestiona el trato hacia las mujeres dentro de la institución: "Si a ellas les quitan el puesto por nada. A ellos que les quiten todo por todo".