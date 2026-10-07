Manelyk González arrebata comida a Kevin Bicolor en La Granja VIP

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Manelyk González le demostró a Kevin "Bicolor" que no le pareció justo que se sirviera de la comida de los granjeros, mientras que, esta semana, el comediante está fungiendo el papel de peón, especialmente porque, al hacerlo, la dejó sin alimentos, hecho que la motivó a tirar a la basura lo que él se encontraba ingiriendo.

Disputa por comida entre Manelyk González y Kevin Bicolor

La relación entre "Mane" y Kevin se vuelve todavía más tensa. Desde la semana pasada, cuando él decidió nominarla, la influencer indicó que tomaría distancia a la que, anoche, se sumó una diferencia que tuvo lugar entre los dos.

Era la hora de la cena y "Bicolor" se sirvió de la olla, ¿qué tendría eso de raro?, que en una posición como peón tiene prohibido hacerlo pues, de acuerdo con el reglamento de "La granja VIP", los participantes, encargados del peonaje, deben tener una alimentación limitada, del mismo modo que deben de prescindir, a lo largo de la semana, de algunos productos que sólo los granjeros pueden consumir.

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Reglas de alimentación y conflicto en La Granja VIP

Cuando Manelyk estaba lista para cenar, advirtió que Kevin se había servido la última porción de alimento, lo que la llevó a acercarse al comediante, despojarlo del plato donde comía para tirar lo que restaba del atún que estaba comiendo a la basura; mientras, él se quedó a medio bocado.

"Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres", dijo.

Cuando Kevin trató de excusarse y explicar que, si se había servido de nuevo, es porque pensó que ya nadie más comería y que, además, se había tratado de una porción casi diminuta, Mane volvió a reaccionar.

"Es que sí estás confundiendo, hija. Te lo juro", indicó él.

"No, no estoy confundiendo nada porque, para empezar, tú eres peón y no tienes por qué comer", respondió ella.

"Te lo juro que yo tenía mi plato, sólo fui a raspar la olla...", insistió Kevin.

Pero Mane lo interrumpió:

"A mí no me jures, no me hables, wey. Ya te dije, si quieres comer, traga de la basura".

Fue entonces que Mónica Escobedo, otra de las participantes, intervino, señalándole a Kevin que, a su parecer, en esta ocasión, "Mane" había tenido razón pues, habría sido ella misma quien, antes de que se volviera a servir, le habría advertido que aún faltaban granjeros por comer, pero él no hizo caso.

"Yo te dije ´falta Mane´ y lo dije fuerte, dije ´falta Mane y Bebeshita´, te dije que faltaban las dos, aquí están todos de testigo, ya no era tuyo, ya te habías servido un ching*".