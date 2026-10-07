logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

La preventa de boletos será en octubre con acceso exclusivo para usuarios HSBC.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 12:48 p.m.
A
La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La oreja de Van Gogh incluye a México como uno de los países a donde llevará su "Tantas cosas que contar Tour", como informaron en recientes días. Ahora, la banda española, liderada por Amaia Montero, da a conocer las fechas, ciudades y recintos donde se presentará en su tan esperado regreso a nuestro país, después de la última vez que ofrecieron un concierto, todos juntos, en la CDMX, hace 20 años.

      La última presentación de La oreja de Van Gogh en México y cambios en la banda

      Era finales de septiembre -los días 29 y 30- de 2006, cuando La oreja se presentó con Amaia Montero, por última vez, en la Ciudad de México. En esa ocasión, pisaron el Auditorio Nacional y cantaron temas como "Soledad", "Cuéntame al oído" y "La playa" como parte de su gira "Guapa Tour".

      En ese momento, los fans del grupo no se imaginaban que, dos meses después, Montero abandonaría el proyecto en 2007 para probar suerte como solista.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La agrupación, conformada por Pablo Benegas, Xabier San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, continuó con una nueva cantante, Leire Martínez, que acompañó a los músicos durante 16 años; por su parte, Amaia siguió encumbrando éxitos en solitario con temas como "Quiero ser" y "Te voy a decir una cosa".

      Regreso y fechas confirmadas de la gira "Tantas cosas que contar" en México

      Si bien, ambas partes prosperaron, sus proyectos nunca alcanzaron el impacto que, en su momento, lograron juntos y, después de 19 años, anunciaron su regreso a los escenarios con la gira "Tantas cosas que contar", la cual ya ha visitado distintas partes de España.

      Ahora toca el turno de México, su "segundo hogar", como lo llamaron los integrantes del grupo al hacer el anuncio de que se presentaría en nuestro país, hace sólo unos días.

      En ese momento, no dieron detalles acerca de cuándo sería el concierto, lo único que se sabía es que tendría lugar hasta 2027, pero ya es oficial, La oreja se presentará en el Palacio de los Deportes, en donde ofrecerá dos conciertos, los días 8 y 9 de julio.

      También visitará otros estados de la República; viajarán a Monterrey, unos días antes de presentarse en la CDMX, el día 27 de junio, en la Arena Monterrey y, para el 2 de julio, tienen agendado otro show en la Arena VFG, en Guadalajara.

      La preventa será la próxima semana, el martes 13 y miércoles 14 de octubre, a la que habrá acceso con cuentas en HSBC; la boletera encargada de la venta será Ticketmaster.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara
      La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

      La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

      SLP

      El Universal

      La preventa de boletos será en octubre con acceso exclusivo para usuarios HSBC.

      Robbie Williams regresa a CDMX para shows en el Palacio
      Robbie Williams regresa a CDMX para shows en el Palacio

      Robbie Williams regresa a CDMX para shows en el Palacio

      SLP

      El Universal

      El concierto iniciará a las 20:00 horas y se recomienda usar Metro para llegar al recinto.

      El Malilla no se olvida de sus orígenes
      El Malilla no se olvida de sus orígenes

      El Malilla no se olvida de sus orígenes

      SLP

      El Universal

      La gira de El Malilla conecta a mexicanos en Estados Unidos con sus raíces culturales mexiquenses.

      Jack White critica a Trump tras amenaza a ciudades de California
      Jack White critica a Trump tras amenaza a ciudades de California

      Jack White critica a Trump tras amenaza a ciudades de California

      SLP

      EFE

      El gobernador Newsom y otros funcionarios rechazaron las declaraciones del presidente Trump.