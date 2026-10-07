La oreja de Van Gogh confirma fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La oreja de Van Gogh incluye a México como uno de los países a donde llevará su "Tantas cosas que contar Tour", como informaron en recientes días. Ahora, la banda española, liderada por Amaia Montero, da a conocer las fechas, ciudades y recintos donde se presentará en su tan esperado regreso a nuestro país, después de la última vez que ofrecieron un concierto, todos juntos, en la CDMX, hace 20 años.

La última presentación de La oreja de Van Gogh en México y cambios en la banda

Era finales de septiembre -los días 29 y 30- de 2006, cuando La oreja se presentó con Amaia Montero, por última vez, en la Ciudad de México. En esa ocasión, pisaron el Auditorio Nacional y cantaron temas como "Soledad", "Cuéntame al oído" y "La playa" como parte de su gira "Guapa Tour".

En ese momento, los fans del grupo no se imaginaban que, dos meses después, Montero abandonaría el proyecto en 2007 para probar suerte como solista.

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La agrupación, conformada por Pablo Benegas, Xabier San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, continuó con una nueva cantante, Leire Martínez, que acompañó a los músicos durante 16 años; por su parte, Amaia siguió encumbrando éxitos en solitario con temas como "Quiero ser" y "Te voy a decir una cosa".

Regreso y fechas confirmadas de la gira "Tantas cosas que contar" en México

Si bien, ambas partes prosperaron, sus proyectos nunca alcanzaron el impacto que, en su momento, lograron juntos y, después de 19 años, anunciaron su regreso a los escenarios con la gira "Tantas cosas que contar", la cual ya ha visitado distintas partes de España.

Ahora toca el turno de México, su "segundo hogar", como lo llamaron los integrantes del grupo al hacer el anuncio de que se presentaría en nuestro país, hace sólo unos días.

En ese momento, no dieron detalles acerca de cuándo sería el concierto, lo único que se sabía es que tendría lugar hasta 2027, pero ya es oficial, La oreja se presentará en el Palacio de los Deportes, en donde ofrecerá dos conciertos, los días 8 y 9 de julio.

También visitará otros estados de la República; viajarán a Monterrey, unos días antes de presentarse en la CDMX, el día 27 de junio, en la Arena Monterrey y, para el 2 de julio, tienen agendado otro show en la Arena VFG, en Guadalajara.

La preventa será la próxima semana, el martes 13 y miércoles 14 de octubre, a la que habrá acceso con cuentas en HSBC; la boletera encargada de la venta será Ticketmaster.