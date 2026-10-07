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SEP inicia dispersión de Beca Rita Cetina 2026

Más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria reciben apoyo económico bimestral.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 12:56 p.m.
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SEP inicia dispersión de Beca Rita Cetina 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La dispersión de recursos de la Beca Universal Rita Cetina comenzó este lunes, para los más de 5.2 millones de alumnos de nivel secundaria inscritos en escuelas públicas, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

      SEP detalla calendario y montos de la Beca Rita Cetina 2026

      De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta entrega corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, para el periodo de septiembre-octubre.

      Asimismo, Mario Delgado Carrillo anunció que para este 2026, el apoyo económico ofrecerá a los estudiantes un monto directo de mil 900 pesos bimestrales por alumno inscrito, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que curse este mismo nivel escolar.

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      Cronograma de pagos y beneficiarios de la Beca Rita Cetina

      ¿Quiénes reciben su depósito este miércoles?

      Este miércoles 7 de octubre recibirán su depósito a través de la tarjeta del Banco del Bienestar aquellos beneficiarios (madre, padre, tutor responsable o titular de la tarjeta) cuyo primer apellido comience con las letras "D", "E" y "F".

      El titular de la SEP señaló que este apoyo, impulsado por el Gobierno de México, constituye una herramienta fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus estudios, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos y asegurando el derecho a la educación.

      Asimismo, el titular de la CNBB, Julio León Trujillo, recordó que el esquema que sigue la dispersión de recursos es de manera escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido de los alumnos.

      ¿Cómo quedó el calendario de este bimestre?

      Para este bimestre, el calendario quedó de la siguiente manera para el mes de octubre:

      · Jueves 8 de octubre: G.

      · Viernes 9 de octubre: H, I, J, K y L.

      · Lunes 12 de octubre: M.

      · Martes 13 de octubre: N, Ñ, O, P y Q.

      · Miércoles 14 de octubre: R.

      · Jueves 15 de octubre: S.

      · Viernes 16 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z.

      Los pagos se entregarán de lunes a viernes, las primeras dos semanas de octubre. El efectivo podrá retirarse al acudir con tarjeta y NIP de 4 dígitos a cualquier ventanilla o cajero automático en las sucursales del Banco del Bienestar.

      El próximo periodo de pagos se llevaría a cabo el mes de diciembre. Además, a partir del 5 de octubre se realizarán también las asambleas informativas para los nuevos beneficiarios de la beca, cuyo periodo de inscripción estará abierto del próximo 26 de octubre y hasta el 6 de noviembre.

      Estas asambleas tienen como objetivo orientar a las madres y padres de familia sobre el proceso de nuevo ingreso al programa.

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