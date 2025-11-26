logo pulso
Acuerdan México y Honduras reforzar lazos

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Acuerdan México y Honduras reforzar lazos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas a nivel mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

En el encuentro, ambas presidentas acordaron el lanzamiento de una segunda etapa de cooperación en los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, implementados por México en territorio hondureño.

Al ser una visita oficial, Sheinbaum Pardo recibió en la Puerta de Honor —ubicada en el Zócalo capitalino— a la presidenta de Honduras; sin embargo, esta área permaneció resguardada por vallas colocadas con motivo de las manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). 

Por este motivo, la mandataria hondureña ingresó por la calle Corregidora.

Detalló que estos programas sociales en el territorio hondureño beneficiaron a más de 20 mil personas. Con los avances alcanzados, confirmaron el inicio de una nueva etapa que ampliará las oportunidades de formación laboral para la juventud hondureña y también fortalecerá proyectos agrícolas.

