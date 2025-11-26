Alcalde se reunió con crimen organizado

CELAYA, GTO.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez (Morena), admitió que siendo alcalde electo se reunió con integrantes de un grupo criminal que le exigieron dinero y posiciones en el Gobierno, y reveló que hace poco tuvo contacto telefónico con otro agente de ese grupo que le ofreció su ayuda.

Aunque cuenta con un plan de Seguridad a cargo del Gobierno Federal, comentó que ha pensado en sacar a su familia de esta ciudad; incluso su hija renunció a un cargo que tenía en el municipio de Tarimoro, por incidentes que se han presentado.

El morenista aseguró que jamás ha hecho algún acuerdo con la delincuencia organizada. “Yo nunca he tenido acuerdos, no los tendré y prefiero, en un momento dado, si la situación es muy difícil, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”.

“Nos iban a matar”

Comentó que dio a conocer las exigencias que le hizo la organización delincuencial, porque ustedes (los periodistas se lo preguntan) “no creí que tuviera importancia, pues ya pasó un año”.

Precisó que antes de asumir el cargo, una persona lo llevó con representantes del grupo criminal, que le exigió dinero y puestos en su gabinete.