Acuerdan proteger la selva maya

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briceño, firmaron la Declaración de Calakmul Corredor Biocultural Gran Selva Maya para proteger 5.7 millones de hectáreas en los tres países, lo que la convierte en la segunda reserva natural más importante del continente después de la Amazonia.

En Calakmul, Campeche, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que es la primera vez que los tres mandatarios se reúnen para abordar este tema con un acuerdo que calificó como “histórico y hermoso”, y anunció la segunda fase del programa Sembrando Vida en Guatemala y Belice.

“Hoy nos reúne un propósito común: fortalecer la cooperación entre nuestras naciones para construir una región más conectada, más sustentable, más justa y profundamente comprometida con el bienestar de nuestros pueblos. Nos encontramos ante una oportunidad histórica, podemos convertir nuestras coincidencias geográficas, culturales y sociales en una alianza sólida que coloque al centro la dignidad de las personas, la defensa de la naturaleza y la visión compartida de un futuro sustentable”, declaró.

Dijo que con esta declaración se protegen 2.7 millones de hectáreas de selva en Guatemala, 2.4 millones de hectáreas de México y 0.6 millones de hectáreas de Belice, lo que constituye, destacó, la segunda reserva natural más importante de nuestro continente después de la Amazonia.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó que la selva maya representa mucho más que territorio natural, pues “es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó que la creación de este corredor impulsará el desarrollo sostenible que generará bienestar para las comunidades de los tres países respetando su cultura y aprendiendo de sus prácticas ancestrales.

“Poseemos los tres países en esta selva inmensa, un inmenso patrimonio, y en consecuencia, tenemos una inmensa responsabilidad en la que hoy, Guatemala, México y Belice, damos un paso al frente, porque protegiendo la Gran Selva Maya protegemos la vida y la diversidad”.

El primer ministro de Belice, John Briceño, afirmó que, con este acuerdo, los tres países demuestran una vez más que las fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos mayas. “Este corredor no es sólo un compromiso con la biodiversidad, sino un puente hacia un futuro donde el desarrollo sostenible, el turismo regenerativo y la sabiduría ancestral ordenan nuestro camino.