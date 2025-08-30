Acuerdo con EU no viola soberanía: CS

Ciudad de México.- Al anunciar que el 3 de septiembre tendrá una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para afinar un documento de entendimiento en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que rechazaron solicitudes del vecino del norte, las cuales “no eran aceptables”, ya que pedían intervención en el país.

Indicó que el documento de colaboración con Estados Unidos está a punto de cerrarse, pero no será un acuerdo bilateral, sino un entendimiento llamado Programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley en temas de seguridad.

A pregunta expresa sobre cuál es la diferencia entre el acuerdo que había anunciado hace días y ahora que será un entendimiento con Estados Unidos, precisó que es un documento igual por ser de alto nivel, pero reconoció que Relaciones Exteriores le aclaró que son diversas categorías.

“¿Y pidió en este contexto algo Estados Unidos que México no pudiera aceptar?”, se le preguntó a la mandataria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Pues sí hubo, son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables, y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento, que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno”, destacó la Presidenta.

“Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país, y nosotros dijimos que no. El marco del respeto a nuestras soberanías, eso es muy claro para nosotros, jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio, jamás. Pues ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no”, agregó.

La Mandataria confirmó que el secretario Marco Rubio vendrá a México el 3 de septiembre para cerrar un entendimiento bilateral en el tema de seguridad, el cual incluye investigaciones en conjunto para precursores de fentanilo.