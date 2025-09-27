Afecta apagón a península de Yucatán

Ciudad de México.- Una falla en el suministro eléctrico se registró la tarde del viernes por alrededor de dos horas en los tres estados de la Península de Yucatán, afectando a más de 2 millones 200 mil personas, de acuerdo con estimaciones oficiales. Además, interrumpió los servicios de telefonía e internet.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la falla eléctrica inició a las 14:19 horas, tiempo del Centro, debido a los trabajos de mantenimiento a las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2,174 MW, la cual afectó a 2 millones 262 mil usuarios de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), inició los trabajos para restablecer el servicio”, indicó la dependencia en un comunicado.

Según autoridades, a las 16:10 horas inició el restablecimiento del servicio eléctrico en la mayor parte de Mérida y Valladolid, en Yucatán; así como en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, en Quintana Roo; y en gran parte del estado de Campeche, pero hasta esa hora continuaban trabajando para la reanudación.

En algunas zonas de Yucatán el apagón se prolongó hasta cerca de cuatro horas.