Aseguran metanfetamina en cargadores en AICM

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Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Marina Armada aseguraron un paquete postal con aproximadamente 367 gramos de metanfetamina, los cuales se encontraban ocultos en tres bases de carga para controles de videojuegos. La incautación se efectuó en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el destino del paquete era el Reino Unido.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el aseguramiento ocurrió durante las labores de revisión de rutina, donde se emplearon equipos de inspección no intrusivos, específicamente de rayos X. Esta tecnología permitió detectar imágenes con formas irregulares y diversas densidades que levantaron sospechas sobre el contenido del envío. Ante estos hallazgos, se solicitó el apoyo del binomio canino 'Espartacus', que confirmó la presencia de drogas en el paquete.

Tras la alerta canina, se procedió a realizar una inspección física del contenido del paquete. Durante esta revisión, se desmontaron las tres bases de carga para controles de videojuegos, descubriendo en su interior seis envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada de color blanco, posteriormente identificada como metanfetamina. El paquete ha quedado bajo resguardo y custodia de Correos de México, en la sección de Trámites Especiales, mientras se llevan a cabo las diligencias administrativas correspondientes.

Este operativo se suma a los esfuerzos de las autoridades por combatir el tráfico de drogas a nivel internacional, mostrando la efectividad de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad en México. El uso de tecnología avanzada y recursos caninos se ha vuelto un método clave en la detección de sustancias ilícitas en puertos y aeropuertos, contribuyendo a la reducción de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

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