Vuelca camioneta en la Mirador; conductor resulta herido

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Un hombre que presuntamente andaba alcoholizado volcó la camioneta que conducía en la colonia Mirador.

Este domingo, poco antes de las 13:00 horas, los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio a un hombre de unos 60 años de edad, quien resultó lesionado en un accidente vial ocurrido en la calle Tamuín, entre Veracruz y Central, en los límites de las colonias Mirador y Obrera.

De acuerdo con la información recabada, dicha persona manejaba una camioneta Ford F-150, modelo atrasado, y se acababa de incorporar a la calle Tamuín, con rumbo a la colonia Obrera.

Sin embargo, chocó contra la banqueta y posteriormente su unidad volcó sobre uno de sus costados.

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Luego de que llegaron los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el hombre argumentó que otro vehículo le invadió el carril, por lo que dio un volantazo y sufrió el accidente.

Sin embargo, los policías se percataron de que aparentemente andaba alcoholizado y no pudieron confirmar la versión del hombre, además de que la camioneta no tenía evidencia de un choque previo a la volcadura.

La unidad motriz fue remolcada a un corralón y el conductor sería acreedor a varias infracciones.