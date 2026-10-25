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Seguridad

Vuelca camioneta en la Mirador; conductor resulta herido

La unidad fue remolcada y el conductor enfrentará infracciones por el incidente vial.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:22 p.m.
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Vuelca camioneta en la Mirador; conductor resulta herido
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      Un hombre que presuntamente andaba alcoholizado volcó la camioneta que conducía en la colonia Mirador.

      Este domingo, poco antes de las 13:00 horas, los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio a un hombre de unos 60 años de edad, quien resultó lesionado en un accidente vial ocurrido en la calle Tamuín, entre Veracruz y Central, en los límites de las colonias Mirador y Obrera.

      De acuerdo con la información recabada, dicha persona manejaba una camioneta Ford F-150, modelo atrasado, y se acababa de incorporar a la calle Tamuín, con rumbo a la colonia Obrera.

      Sin embargo, chocó contra la banqueta y posteriormente su unidad volcó sobre uno de sus costados.

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      Luego de que llegaron los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el hombre argumentó que otro vehículo le invadió el carril, por lo que dio un volantazo y sufrió el accidente.

      Sin embargo, los policías se percataron de que aparentemente andaba alcoholizado y no pudieron confirmar la versión del hombre, además de que la camioneta no tenía evidencia de un choque previo a la volcadura.

      La unidad motriz fue remolcada a un corralón y el conductor sería acreedor a varias infracciones.

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