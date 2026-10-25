Critican a Guillermo del Toro por apoyar a Lula

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El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha generado una notable controversia tras la difusión de un video en el que invita a los ciudadanos brasileños a votar por Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, para que continúe en el cargo. Este mensaje forma parte de una campaña en la que diversas celebridades han expresado su apoyo a las políticas de Lula da Silva.

En el video, Del Toro se dirige a sus seguidores, expresando: "Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio". Sin embargo, su postura ha suscitado múltiples críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideran inapropiado que utilice su influencia para respaldar a un líder político.

Los comentarios negativos hacia el director de cine han sido contundentes. Algunos usuarios expresan su decepción, acusándolo de ser progre y de apoyar lo que consideran narco gobiernos de izquierda. Frases como "Lo esperaba de todos, menos de Guillermo del Toro" y "zapatero a tus zapatos" reflejan un descontento creciente entre sus críticos. Ante esta situación, Del Toro no ha realizado declaraciones para responder a las acusaciones.

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil se lleva a cabo este domingo. Hasta el momento, con el conteo de un pequeño porcentaje de los votos, Lula da Silva se posiciona con el 57.66% de las preferencias, mientras que su oponente, Flávio Bolsonaro, recibe el 42.32%. Sin embargo, es importante destacar que solo se ha contabilizado el 0.25% del total de sufragios.

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El apoyo de figuras del cine y la cultura a políticos suele ser un tema polémico en el contexto electoral, y el caso de Guillermo del Toro ilustra las tensiones que la política puede generar incluso entre referentes del entretenimiento. En este caso, el cineasta ha despertado opiniones polarizadas que reflejan la complejidad de las dinámicas políticas en Brasil y la influencia de celebridades en esos procesos.