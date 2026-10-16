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Navieras alerta de una "crisis tremenda" por el diésel

El presidente de Amanac destacó que el diésel marino es de baja calidad y las empresas buscan alternativas internacionales.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 07:27 a.m.
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Navieras alerta de una crisis tremenda por el diésel
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      CANCÚN, QRoo., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- El sector del autotransporte de carga está por enfrentar una "crisis tremenda" debido a la falta de diésel, alertó Roberto M. Meillón Covarrubias, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

      Asociación Mexicana de Agentes Navieros alerta sobre desabasto de diésel

      "Por el precio del diésel que consumimos viene una crisis tremenda porque habrá desabasto. Viene de Estados Unidos 40% del diésel que consumimos y este país necesita del energético, por lo que no venderá a México. Entonces vamos a tener un desabasto de 40% y eso va a causar una crisis", dijo.

      "Vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte", advirtió en el marco del XXX Congreso Anual de Agentes Navieros.

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      Calidad del diésel marino y efectos internacionales

      Señaló que, en el caso de las embarcaciones, el diésel marino que se comercializa es de baja calidad, por lo que las empresas buscan suministro en otros países.

      A partir de los conflictos en Medio Oriente, el suministro de diésel ha disminuido, lo que puede incrementar las tarifas de transportación a los niveles que tenían durante la pandemia de Covid-19, advirtió el líder de la Amanac.

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