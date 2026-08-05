Ocultan 13 dragones mexicanos en botas para enviarlos a Hong Kong

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el aseguramiento de 13 ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea), especie amenazada, los cuales fueron localizados en una empresa de paquetería en la Ciudad de México, cuando intentaban ser enviados hacia Hong Kong.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que esta acción se realizó en atención a un reporte telefónico realizado por personal de dicha empresa, en donde advirtieron sobre un paquete con posible fauna silvestre viva en su interior. Ante ello, personal de la Profepa acudió al sitio el pasado 23 de julio.

De acuerdo con la dependencia federal, el paquete era una caja cuyo interior guardaba otras seis cajas con calzado de bota de seguridad tipo industrial; dentro de estas, se encontraron calcetines de algodón de color negro en donde estaban confinados los 13 ejemplares de dragón mexicano, sin ningún tipo de marcaje y con una guía de rastreo que marcaba el país asiático como destino.

El dragón mexicano es una especie catalogada como "amenazada" bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su comercio se encuentra regulada por el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES Apéndice II).

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Al no existir documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares, la Profepa realizó el aseguramiento precautorio para su resguardo y su posterior destino. Además, destacó las acciones de inspección y vigilancia para combatir el comercio y tráfico ilegal de vida silvestre.