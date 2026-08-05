Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados

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CIUDAD VALLES.- Dos vehículos colisionaron en la carretera Valles-Tampico; el saldo fue de al menos cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

La mañana de este martes se registró el choque entre dos vehículos en el kilómetro 13 de la carretera federal número 70, en el tramo Tamuín-Ciudad Valles.

Un vehículo azul, de modelo reciente, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica luego de chocar contra un automóvil Volkswagen Jetta blanco, que también salió de la carretera, pero quedó al borde de un desnivel.

En el vehículo volcado resultaron lesionadas tres personas, mientras que el conductor del Jetta también sufrió heridas.

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Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se encargaron de brindarles los primeros auxilios y trasladarlos a un hospital.

Los vehículos quedaron bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes los pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.