logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados

Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Voluntarios atendieron a los lesionados y los trasladaron a hospital.

Por Huasteca Hoy

Agosto 05, 2026 09:41 a.m.
A
Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Dos vehículos colisionaron en la carretera Valles-Tampico; el saldo fue de al menos cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

      La mañana de este martes se registró el choque entre dos vehículos en el kilómetro 13 de la carretera federal número 70, en el tramo Tamuín-Ciudad Valles.

      Un vehículo azul, de modelo reciente, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica luego de chocar contra un automóvil Volkswagen Jetta blanco, que también salió de la carretera, pero quedó al borde de un desnivel.

      En el vehículo volcado resultaron lesionadas tres personas, mientras que el conductor del Jetta también sufrió heridas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se encargaron de brindarles los primeros auxilios y trasladarlos a un hospital.

      Los vehículos quedaron bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes los pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.

      LEA TAMBIÉN

      Tráiler volcado bloquea la carretera 80

      El accidente se registró cerca de las 08:00 de la mañana de este jueves

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.

      Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados
      Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados

      Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados

      SLP

      Huasteca Hoy

      Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Voluntarios atendieron a los lesionados y los trasladaron a hospital.

      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos
      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

      SLP

      Redacción

      Detienen a presunto asesino de Dalias
      Detienen a presunto asesino de Dalias

      Detienen a presunto asesino de Dalias

      SLP

      Redacción