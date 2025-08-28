logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alito pide protección a Segob por amenazas políticas

El líder del PRI, Alejandro Moreno, solicita protección a la Segob tras recibir amenazas políticas en México.

Por El Universal

Agosto 28, 2025 09:26 p.m.
A
Alito pide protección a Segob por amenazas políticas

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder del PRI Alejandro "Alito" Moreno solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) ser integrado al mecanismo de protección, pues acusó que fue víctima de "amenazas directas" por parte de Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González, a los que agredió físicamente, de acuerdo con videos.

Además, acusó que no sólo él era amenazado sino también Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Mancilla.

"No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes", escribió en redes, junto al acuse de que presentó.

El motivo para ser incluido en el mecanismo de protección, de acuerdo con 'Alito' Moreno es "intimidación" y "persecución política del Estado mexicano contra quienes pensamos distinto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Que se dedique a gobernar: "Alito"
Que se dedique a gobernar: "Alito"

Que se dedique a gobernar: "Alito"

SLP

El Universal

El líder priista respondió a la presidenta por sus críticas

Hallan muerta en SLP a buscadora
Hallan muerta en SLP a buscadora

Hallan muerta en SLP a buscadora

SLP

El Universal

La mujer fue plagiada en Zacatecas el pasado martes

Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre
Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre

Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre

SLP

El Universal

Colectivos denuncian que se realizaron verificaciones virtuales, pero no hay avances

ICE ofrece 10 mdd por Alfredo Guzmán
ICE ofrece 10 mdd por Alfredo Guzmán

ICE ofrece 10 mdd por Alfredo Guzmán

SLP

SinEmbargo.mx