ICE ofrece 10 mdd por Alfredo Guzmán

Por SinEmbargo.mx

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
ICE ofrece 10 mdd por Alfredo Guzmán

Ciudad de México.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció este jueves una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, quien es hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Él y sus hermanos, ‘Los Chapitos’, tomaron el control de la facción de ‘El Chapo’ en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315”, dice un comunicado del ICE.

La ficha de búsqueda Guzmán Salazar lo describe como un hombre de raza blanca, estatura de 1.75 metros, con los ojos y el cabello de color marrón. Apunta que nació en Sinaloa y que su último paradero conocido fue marcado en Culiacán.

Guzmán Salazar es acusado de dos cargos de conspiración por posesión de drogas, uno por distribución y otro por exportación e importación de sustancias ilícitas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo” y líderes de “Los Chapitos” facción del Cártel de Sinaloa, señalados por el tráfico de fentanilo en la frontera y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México.

El Gobierno de Estados Unidos señala a ambos hermanos como los responsables de la violencia en México y Estados Unidos contra civiles y elementos de las fuerzas armadas desde que tomaron el liderazgo de “Los Chapitos”.

