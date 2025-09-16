“AMLO institucionalizó el huachicoleo”

Ciudad de México.- El general retirado Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar y maximizar el huachicoleo fiscal. Aseguró que desde hace seis años se registra un contrabando “masivo” y “volumétrico” de combustible con barcos ferrotanques y pipas.

El general retirado explicó que la problemática explotó con el caso de la red de huachicol operada en las aduanas por los sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, debido a que sus protagonistas fueron descarados en el placer y gozo de sus actividades.

“Es el periodo que le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se decía, que no se veía [el robo de combustible]. Llegó un momento en que tuvo que explotar porque fue tanto el placer y el gozo que les dio a estas gentes, que ya fueron descarados, pensaron que no iba a suceder nada, pero como decía mi abuelito: el dinero y lo estúpido no lo puedes ocultar, no lo puede ocultar nadie”, sentenció en entrevista con El Universal.

Desde Canadá, donde espera el inicio de su juicio de extradición a México, el exdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto anticipó que el huachicol tal vez se convertirá en el “calvario” de López Obrador, pues recordó que siempre dijo que ya no existía, que se había terminado en su gobierno, cuando en realidad se maximizó: “El pez por su boca muere”, aseveró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

León Trauwitz aseveró que la reciente detención de los marinos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aduaneros y empresarios es apenas la “punta del iceberg” del huachicol en México, que tiene, en parte, quebrado a Pemex.