logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

“AMLO institucionalizó el huachicoleo”

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
“AMLO institucionalizó el huachicoleo”

Ciudad de México.- El general retirado Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar y maximizar el huachicoleo fiscal. Aseguró que desde hace seis años se registra un contrabando “masivo” y “volumétrico” de combustible con barcos ferrotanques y pipas.

El general retirado explicó que la problemática explotó con el caso de la red de huachicol operada en las aduanas por los sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, debido a que sus protagonistas fueron descarados en el placer y gozo de sus actividades.

“Es el periodo que le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se decía, que no se veía [el robo de combustible]. Llegó un momento en que tuvo que explotar porque fue tanto el placer y el gozo que les dio a estas gentes, que ya fueron descarados, pensaron que no iba a suceder nada, pero como decía mi abuelito: el dinero y lo estúpido no lo puedes ocultar, no lo puede ocultar nadie”, sentenció en entrevista con El Universal.

Desde Canadá, donde espera el inicio de su juicio de extradición a México, el exdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto anticipó que el huachicol tal vez se convertirá en el “calvario” de López Obrador, pues recordó que siempre dijo que ya no existía, que se había terminado en su gobierno, cuando en realidad se maximizó: “El pez por su boca muere”, aseveró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

León Trauwitz aseveró que la reciente detención de los marinos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aduaneros y empresarios es apenas la “punta del iceberg” del huachicol en México, que tiene, en parte, quebrado a Pemex.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a tiros a 6 en Chihuahua
Matan a tiros a 6 en Chihuahua

Matan a tiros a 6 en Chihuahua

SLP

El Universal

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina
Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

SLP

El Universal

“Quiero que la gasera cumpla”
“Quiero que la gasera cumpla”

“Quiero que la gasera cumpla”

SLP

El Universal

Familiares de las víctimas de la explosión de pipa exigen que la empresa se haga responsable

“Vivan mujeres y migrantes”: CS
“Vivan mujeres y migrantes”: CS

“Vivan mujeres y migrantes”: CS

SLP

SinEmbargo.mx

La presidenta Sheinbaum destacó la defensa de la soberanía e independencia, en arengas del grito