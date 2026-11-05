Familiares de víctimas del Rébsamen buscan cambiar sentencia

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Familiares de tres de las víctimas del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, tramitaron un amparo para que se revise la sentencia impuesta al corresponsable en seguridad estructural de la escuela, Francisco Arturo "N".

El abogado de las familias, Noé Franco Pacheco, aseguró que el amparo busca que la sentencia sea por el delito de homicidio doloso y no por homicidio culposo.

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Dijo que con las pruebas se acredita una conducta dolosa por parte de Francisco Arturo."No compartimos que la conducta del sentenciado se califique como culposa. Nuestra posición es clara: las pruebas deben valorarse de manera conjunta y, conforme al análisis que planteamos en el amparo, acreditan una conducta dolosa", afirmó.El defensor dijo que la diferencia entre una conducta culposa y dolosa son varios años de prisión, por lo que los familiares de las víctimas no estuvieron de acuerdo con la sentencia."La clasificación de la conducta tiene consecuencias concretas en la sanción. Si el Poder Judicial Federal coincide con nuestros argumentos y concede el amparo en los términos solicitados, la nueva determinación deberá reconocer el dolo y esa calificación deberá incidir en las penas impuestas".La sentencia que se impugna fue dictada en primera instancia el 19 de septiembre de 2024 por el Tribunal de Enjuiciamiento colegiado adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete, con sede en el Reclusorio Sur.