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"Pérdida de manglares y huracanes afecta a mujeres pescadoras"

El programa piloto busca proteger medios de vida y promover la participación de mujeres en decisiones ambientales.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 04:22 p.m.
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Pérdida de manglares y huracanes afecta a mujeres pescadoras
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      La pérdida de manglares, la disminución de peces y los daños provocados por huracanes e inundaciones amenazan el sustento de las mujeres dedicadas a la pesca y la acuicultura en México, advirtió la Secretaría de las Mujeres, que anunció un programa piloto para atender los efectos del cambio climático en comunidades costeras.

      La dependencia informó que las pescadoras y acuicultoras serán las primeras en participar en el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, mediante el cual se busca proteger sus medios de vida, mejorar el acceso a recursos y apoyos institucionales e incorporar sus propuestas en las decisiones ambientales.

      Durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Secretaría presentó la ruta para iniciar el programa en comunidades pesqueras y acuícolas, con la intención de extenderlo posteriormente a otros sectores y regiones del país.

      La destrucción de manglares y su impacto en la pesca

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      De acuerdo con un diagnóstico elaborado con las propias trabajadoras, la destrucción de manglares y el deterioro de los sistemas lagunares han reducido la disponibilidad de peces, con consecuencias para los ingresos familiares y la alimentación de las comunidades.

      A estos problemas se suman tormentas, lluvias torrenciales, inundaciones y huracanes que destruyen fuentes de trabajo y dañan viviendas, principalmente en las zonas costeras.

      Consecuencias para las mujeres tras fenómenos naturales

      La dependencia señaló que después de estos fenómenos, muchas mujeres deben asumir nuevas responsabilidades para conseguir agua, reparar sus casas, cuidar a sus familias y buscar otras fuentes de ingresos.

      Desde 2025, la Secretaría de las Mujeres ha realizado tres encuentros con pescadoras y acuicultoras, dos de ellos nacionales, para identificar sus principales necesidades. Entre sus demandas destacan los apoyos para restaurar manglares, proteger los ecosistemas y mantener sus actividades productivas.

      El programa también busca que las mujeres participen en las decisiones sobre conservación ambiental y tengan mayor acceso a los recursos naturales y proyectos destinados a enfrentar el cambio climático.

      Para ponerlo en marcha, se creó un Grupo de Trabajo sobre Género y Derechos Humanos, encargado de llevar a las comunidades las acciones contempladas en el plan presentado el 27 de mayo de 2026, elaborado por las secretarías de las Mujeres, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

      La Secretaría de las Mujeres señaló que la iniciativa pretende incorporar medidas específicas para las mujeres en los proyectos ambientales y garantizar su participación en las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático.

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