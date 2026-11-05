SAT amplía opciones para obtener constancia de situación fiscal

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Con el fin de agilizar y facilitar la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con siete opciones para tramitar el documento.

Los que necesiten sacar la Constancia podrán hacerlo tanto en línea como de manera presencial en oficinas y módulos del SAT.

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Al tener más alternativas se amplía el acceso a la información fiscal, se reducen los tiempos de traslado y espera, aseguró el organismo.Estas son las opciones que tienen todos los contribuyentes para obtener la Constancia Fiscal:1. En el Portal del SATHay que ingresar y seleccionar el ícono del búho ubicado del lado derecho.Después elegir la opción Constancia de Situación Fiscal y dar clic en Obtén la Constancia.Posteriormente, se debe ingresar al servicio e iniciar sesión con el RFC a 13 posiciones, contraseña o e.firma, y da clic en Generar ConstanciaFinalmente hay que cerrar la sesión.2. Mi espacio SATSe tiene que entrar al Portal del SAT y da clic en Mi espacio SATIngresa tu RFC a 13 posiciones y contraseña y dar clic en Constancia de Situación Fiscal y automáticamente se descarga el documentoPara terminar, cerrar la sesión.3. A través de SAT MóvilSe requiere descarga la aplicación SAT Móvil en tu dispositivo Android o iOS.Ingresar el RFC a 13 posiciones y contraseña.Dar clic en Constancia.Cerrar sesión.4. Mediante SAT IDIngresar a SAT ID.Se deben aceptar los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad.Ingresa el RFC a 13 posiciones y tu correo electrónico personal.Si se desea recibir periódicamente la Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF, hay que seleccionar la casilla "Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica".Ingresar el código de confirmación que recibirás en tu correo electrónico.Tomar una fotografía por ambos lados de tu identificación oficial vigente.Grabar un video en donde se debe mostrar la identificación para confirmar la identidad.Enfocar el rostro, mostrar ambos lados de la identificación oficial y di la frase que se te indiqué.Firmar la solicitud. Procurar que la firma sea lo más parecida posible a la identificación oficial.El SAT revisará la solicitud y dará una respuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles.¿Qué hacer después de enviar la solicitud?Si se aprueba la solicitud, la Constancia de Situación Fiscal se enviará con CIF en formato PDF en el correo electrónico registrado.Pero si es rechazada, hay que iniciar nuevamente el trámite y corregir los errores o inconsistencias.Si tienes alguna discapacidad que impida realizar estos pasos, pedir ayuda a otra persona. Durante la grabación del video, hay que explicar por qué te está ayudando y ambos deberán aparecer en la toma.5. A través de Oficina VirtualSe tiene que ingresar a la Oficina Virtual del SAT y da clic en Entrega de constancias.Dar clic en Registra una cita para Oficina Virtual.Elegir: Registrar cita y posteriormente, da clic en Servicios Generales.Seleccionar Contribuyente que cuente con RFC, ingresar los datos solicitados para registrar tu cita, seleccionar el servicio Entrega de constancias y Oficina virtual. Elegir la fecha y el horario deseado.Una vez obtenida la cita, hay que preparar una identificación oficial vigente digitalizada por ambos lados, a color, legible y en formato PDF. Cárgala en el apartado: Consultar/Gestionar cita del portal o envíala antes de tu cita al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.mxRevisar el correo de confirmación de la cita para obtener el enlace de la videollamada.Prueba tu conexión a internet al menos 10 minutos antes de la cita; se tiene que asegurar de tener acceso a la Oficina Virtual.Durante la videollamada, es necesario activar la cámara y el micrófono.Al finalizar, el contribuyente recibirá la Constancia de Situación Fiscal en formato PDF en el correo electrónico que registraste.6. Sin cita, de manera presencial en módulos y oficinasAcudir a la oficina del SAT de preferencia. Este servicio no requiere cita.Presentar una identificación oficial vigente en original. Si cuenta con e.firma, se puede acreditar la identidad mediante la lectura de la huella dactilar.Verificar que la información sea correcta.Listo, ya te entregan la Constancia de Situación Fiscal impresa.7. Sin cita, a través de Oficina MóvilSe debe consulta en el Portal del SAT si la Oficina Móvil se encuentra en el municipio o alcaldía de residencia.Acudir a la unidad móvil más cercana; no requieres cita.Presentar una identificación oficial vigente. Si cuenta con e.firma, se puede acreditar la identidad mediante la lectura de tu huella dactilar.