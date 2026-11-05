"La efímera victoria de hoy, sería derrota mañana", advirtió AMLO a Trump
Tras el revés electoral sufrido por el mandatario estadounidense, medios recuerdan el mensaje de López Obrador
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Luego del revés electoral que enfrenta Donald Trump en los comicios intermedios de Estados Unidos, medios nacionales recordaron una advertencia que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió al mandatario estadounidense.
"El mensaje, publicado meses atrás, adquiere nueva relevancia ante el debilitamiento político del republicano y la pérdida del control del Congreso por parte de su partido", señaló Los Reporteros MX.
A principios de año, López Obrador envió un mensaje a Donald Trump, a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos en Venezuela y la detención de su mandatario.
En aquel mensaje, le pidió mandar "al carajo" a los halcones que le rodean e influyen para realizar ese tipo de acciones bélicas. "Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el 'secuestro' de su Presidente", escribió AMLO en sus redes sociales.
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Además, afirmó que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían una tiranía por parte de EU, por lo que hizo un llamado a Trump para no caer "en la autocomplacencia" ni escuchar "el canto de las sirenas".
"Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición", señaló el exmandatario mexicano.
Por último, AMLO recordó al Presidente estadounidense el principio juarista de "el respeto al derecho ajeno es la paz" y reafirmó su apoyo hacia Claudia Sheinbaum Pardo.
"Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo", concluyó.
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