Fracking en México, aún en análisis

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que sigue el análisis de su gobierno sobre el uso del fracking en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que ya se llegó a un nivel profundo.

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"En este momento se determinó solamente un sitio y en ese sitio se está haciendo el análisis del agua antes que nada. Ya se hizo el pozo, ya se llegó al nivel profundo para ver el nivel de agua que hay; hay que garantizar cuánta agua, qué tipo de agua y que no haya contaminación con mantos acuíferos"."Y después de eso todavía viene un estudio adicional para ver su factibilidad. Y la idea es que sea con reciclamiento de agua, ese es su objetivo, pero todavía está en estudio", mencionó.En otro tema y ante distintas protestas sociales en el mundo que plantean una crisis de vivienda, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la implementación del programa Vivienda de Bienestar que implementa su gobierno con 12 millones de acciones.Decisión aún no está tomada, defiende Sheinbaum sobre análisis de frackingRecientemente, la Mandataria indicó que sería una práctica responsable y con nuevas tecnologías:"Primero vamos a ver si hay agua salada para ver si es factible o no. Ni siquiera se ha tomado la decisión. Es una decisión qué es lo que le conviene al país hacia adelante en su desarrollo. Una decisión responsable, evidentemente con las nuevas tecnologías que existen", dijo en conferencias de prensa anteriores.Según explicó, es un asunto de seguridad nacional de soberanía energética, bajo la idea de hacer el sexenio de mayor crecimiento de las fuentes renovables de energía.