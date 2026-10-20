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Busca Sheinbaum replicar modelo de atención al cáncer de mama

El IMSS-Bienestar destaca plazos claros y acompañamiento integral en el modelo de atención oncológica.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 12:47 p.m.
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      En el marco del mes rosa contra el cáncer de mama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se busca llevar a todo el país el modelo de atención implementado en el hospital La Pastora, en la Ciudad de México.


      En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este centro ontológico es "ejemplo internacional" de atención al cáncer para la mujer.

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      Se busca tener 32 centros de atención integral, uno por cada entidad, dijo la Mandataria federal al reconocer que la atención en algunas personas llega muchísimos meses después.
      "El objetivo es que este centro lo desarrollamos en cada entidad de la República", declaró.

      Hospital La Pastora ha atendido a más de 11 mil mujeres en 200 días
      Alejando Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, expuso el funcionamiento de La Pastora y los resultados y atenciones de los primeros 200 días. Al destacar un nuevo modelo de atención, señaló tiempos explícitos de atención con "plazo claros" y "cero retrasos" con diagnóstico en menos de 14 días, resultados de biopsia en 72 horas e inicio de tratamiento en menos de 30 días.
      También Svarch resaltó tecnología para tamizaje poblacional, mastógrafos de IA de alta resolución, ultrasonidos 4D, tomógrafos de 18 cortes y otras, así como dos quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncología, 22 camas de hospitalización y 20 sillones para quimioterapia.
      El director del IMSS-Bienestar enfatizó en el acompañamiento como parte del tratamiento, con psicología especializada, hospital que deja dormir, cuidados paliativos, clínica del dolor y yoga terapéutico.
      En 200 días, en La Pastora se han atendido más de 11 mil mujeres, más de 800 cirugías oncológicas, más de mil 500 hospitalizaciones, más de 9 mil consultas especializadas y más de 2 mil 800 urgencias oncológicas.

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