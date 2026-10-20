Admite Sefin presión por pensiones y retrasos con la UASLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Estado presumió mejores calificaciones crediticias y la reducción de la deuda de largo plazo, su titular, Ariana García Vidal, reconoció durante su comparecencia ante el Congreso que el sistema de pensiones enfrenta una presión financiera estimada en 4 mil millones de pesos.

También, siguen pendientes de resolución un crédito fiscal de mil 600 millones y diferencias económicas con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Interapas.

García Vidal aseguró que el Gobierno estatal no mantiene adeudos con la Dirección General de Pensiones (DGP) y que garantizará el pago a jubilados y pensionados.

Sin embargo, informó que el número de beneficiarios pasó de cerca de 5 mil al inicio de la administración a casi 10 mil en 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para atender la presión financiera estimada, argumentó que se realizan ajustes presupuestales; este año se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema, mientras las obligaciones estatales señaladas en su respuesta ascienden a 800 millones.

Otro pendiente es el crédito fiscal de mil 600 millones de pesos, notificado en agosto de 2026 por la omisión del pago del impuesto sobre la renta (ISR) durante 2018, en la administración anterior.

La resolución no está firme y la Procuraduría Fiscal analiza medios de impugnación para reducir el monto, al que se sumarían recargos y actualizaciones.

Sobre la UASLP, la secretaria afirmó que se entregaron los 320 millones de pesos del presupuesto estatal aprobado y alrededor de 2 mil 300 millones de origen federal, pero reconoció que quedan aproximadamente 206 millones previstos en el anexo de ejecución, cuya entrega se proyecta para el último trimestre del año.

Las diferencias con el Interapas tampoco están resueltas. Finanzas reportó un saldo preliminar de 184 millones de pesos por suministro de agua a inmuebles y dependencias estatales, pero el monto definitivo sigue pendiente de conciliación por inconsistencias en los cobros.

A la vez, García Vidal sostuvo que el organismo debe al estado más de 900 millones de pesos por saneamiento de aguas residuales, al calcular pagos de 12 millones mensuales durante los últimos seis años. La secretaria planteó que ambas partes deben revisar sus obligaciones para determinar los saldos reales.

LEA TAMBIÉN Busca estrategia Sefin ante deuda con el SAT Analiza cómo resolver una situación financiera que se mantiene desde el 2018

En contraste, García Vidal afirmó que la deuda de largo plazo disminuyó de 3 mil 609 millones de pesos al inicio de la administración a 2 mil 900 millones, aunque el estado mantiene un financiamiento de corto plazo por 266.7 millones que prevé liquidar en diciembre.

También estimó que la recaudación estatal superará los 7 mil millones de pesos al cierre de 2026. Sin embargo, en los asuntos cuestionados por los legisladores, la comparecencia dejó cifras sujetas a procedimientos legales o conciliaciones.

Estiman aumento de 7% en participaciones federales

San Luis Potosí proyecta un incremento de 7 por ciento en las participaciones federales para 2027, mientras que durante el presente año ha registrado una disminución de 400 millones de pesos en poco más de dos meses, informó la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal.

La funcionaria explicó que las reducciones en algunos rubros se han compensado parcialmente con mayores aportaciones federales, por lo que el efecto sobre las finanzas estatales ha sido distinto entre los recursos de libre disposición y aquellos etiquetados para fines específicos.

Indicó que, hasta el momento, los ajustes no han afectado de manera considerable la operación del gobierno estatal, debido a las gestiones realizadas y a la reorientación presupuestal. Sin embargo, reconoció que las variaciones en las transferencias federales han obligado a realizar ajustes constantes en los montos disponibles.

Con información de Samuel Moreno/Pulso