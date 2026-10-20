Mínimas de 8°C se prevén este martes en zona centro

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este martes, continuarán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias dispersas.

Añadió que el Frente frío 2 y su masa de aire polar moderado traerá sus efectos en el estado, con frío principalmente en sierras.

Se exhortó a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar la pernocta de personas en la vía pública.

También, se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zona media y huasteca.

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La Coordinación puso a disposición de la población el teléfono de auxilio o emergencia: WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema 911.

La temperatura máxima estará en la zona huasteca con 29°C, mientras que la mínima se sentirá en zona centro con 8°C.

El reporte completo: