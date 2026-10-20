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Maya Ka´an en Quintana Roo figura entre los destinos imperdibles

Experiencias turísticas en Felipe Carrillo Puerto, Muyil y Punta Allen acercan a visitantes a la cultura maya ancestral.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 01:29 p.m.
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Maya Ka´an en Quintana Roo figura entre los destinos imperdibles
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      Maya Ka´an, en Quintana Roo, fue incluida por la revista National Geographic en su lista de destinos imperdibles para visitar en 2027, un reconocimiento internacional que destaca la riqueza natural de la región, la cultura viva del pueblo maya y las iniciativas de turismo comunitario y sustentable.


      La publicación resalta los atractivos naturales y culturales de este territorio, donde las comunidades mayas desempeñan un papel central en la conservación del patrimonio y el desarrollo de experiencias turísticas vinculadas con sus tradiciones.

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      ¿Qué atractivos destaca National Geographic de Maya Ka´an?
      Entre los principales elementos que distinguen a Maya Ka´an se encuentran sus 78 comunidades mayas, así como la belleza de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, sus lagunas, cenotes y gastronomía ancestral.
      La selección también menciona experiencias que pueden disfrutarse en localidades como Felipe Carrillo Puerto, Muyil, Punta Allen y Tihosuco, donde los visitantes pueden acercarse a la historia, las costumbres y los conocimientos tradicionales de la cultura maya.

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