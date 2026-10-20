IMSS recibirá programa integral para demandas laborales esta semana

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el programa integral para atender las demandas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe entregarse esta semana e informó que contemplará reducciones presupuestarias en otras áreas del instituto para dar respuesta a las exigencias planteadas.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "tiene que estar esta semana. Lo que le pedí a Zoé [Robledo] es que haga un ejercicio de ver cómo reducir gastos en ciertas áreas que no afecte el servicio de salud, evidentemente, ni los servicios que da el IMSS para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores".

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"Pero al mismo tiempo resolver el tema de contratos, de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia, el tema de algunas solicitudes que se han hecho en estas reuniones en los hospitales, faltan todavía las Unidades de Medicina Familiar. Presentar cinco puntos muy concretos desde el aumento salarial hasta el beneficio a los trabajadores y sobre todo a los derechohabientes", dijo.En ese sentido, la Presidenta indicó que se reunirá el día de hoy con el Gabinete de Salud, "con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y de médicas, médicos y en general del personal de salud".