Suman otra condena de 238 años de prisión contra abogado

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Un tribunal penal dictó una nueva sentencia de 238 años de prisión al abogado Edgar Francisco del despacho "Punto Legal", quien en junio de 2026 fue condenado a mil 18 años en la cárcel por el delito de fraude.

El abogado se encuentra recluido en el Cereso de León con una pena de prisión acumulada de mil 256 años, tras ser encontrado culpable por la venta fraudulenta de inmuebles a 135 víctimas.

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La Fiscalía General del Estado informó que a la fecha existen aún otras 100 víctimas en espera de que se realicen los juicios correspondientes en contra de Edgar Francisco.El 26 y 30 de junio de 2026, un tribunal de enjuiciamiento dictó dos sentencias condenatorias en contra de Edgar Francisco, la primera por 438 años y 4 meses de cárcel y la segunda por 580 años, acumulando una penalidad de 1,018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude en agravio de 107 personas.Este lunes 19 de octubre, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la tercera sentencia de privación de la libertad.La sentencia milenaria es la más severa impuesta en el órgano de justicia en el estado de GuanajuatoLa Fiscalía General del Estado informó este lunes que en un nuevo juicio entablado en contra de Edgar Francisco, el Ministerio Público demostró que el imputado, usando su calidad de director del despacho jurídico, ofrecía en venta inmuebles que supuestamente se encontraban en remate bancario y localizados en diferentes puntos de la ciudad de León a precios atractivos.El ahora sentenciado engañó a las personas con la venta de casas y pedía dinero en efectivo.La fiscalía señaló que los inmuebles ofertados en realidad no se encontraban en algún tipo de litigio y que Edgar Francisco no tenía ninguna facultad legal para realizar la venta de los mismos, "ocasionando así un serio detrimento en el patrimonio de cada uno de los ofendidos".En el juicio más reciente son 28 víctimas, la pena es de 238 años de prisión, así como una multa por 9 millones 719 mil 900 pesos.La FGE señaló que con base en lo dispuesto por el Código Penal del Estado, el imputado sólo compurgaría un máximo de 40 años de prisión por la sentencia de 238 años.En los fallos judiciales de junio pasado, se le impuso la reparación del daño material por una cantidad de 29 millones 923 mil 100 pesos y de 3 millones 326 mil 490 pesos por concepto de daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios provocados. Además se ordenó la suspensión de su cédula profesional.