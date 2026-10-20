Profepa asegura 10 loros y pericos en visitas de inspección

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cuatro pericos atoleros y dos pericos guayaberos en un domicilio particular de Colima.

El aseguramiento de estos seis ejemplares de psitácidos lo dio a conocer mediante un comunicado donde informó que el pasado 16 de octubre se dio atención a una denuncia popular, en la que se manifestó que una persona tenía en posesión ilegal a estas aves, en jaula pequeñas y en malas condiciones.

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Por lo anterior, personas de la Profepa realizó una visita de inspección al domicilio indicado y halló a estas especies de pericos, los psitácidos, los cuales se observaron aparentemente sanos, sin golpes o heridas visibles, sin la presencia de ectoparásitos y con una coloración verde opaco; no obstante, las aves estaban en jaulas pequeñas y en condiciones insalubres.El entorno que les proporcionaron antes de su aseguramiento causó que hayan perdido la capacidad de sobrevivir por sí mismas en la naturaleza, ya que no aprendieron comportamientos naturales como buscar comida o defenderse de depredadores.Por ello, fueron entregadas en depositaría en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el municipio de Coquimatlán, Colima, donde permanecerán mientras transcurre el procedimiento administrativo instaurado, a fin de que se les proporcione cuidado, alimentación, refugio, atención médica por un especialista en fauna silvestre, y un trato digno y respetuoso.Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley General de Vida Silvestre, los psitácidos fueron asegurados precautoriamente, ya que la persona que los tenía en su posesión no logró acreditar su legal procedencia y no les otorgó el trato digno y respetuoso que merecen.De acuerdo con Profepa, los psitácidos están listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). También están protegidos por el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre y sujetos a normas de protección dado el comercio ilegal y la destrucción de su hábitat.Rescatan a 4 loros en categoría de peligro de extinción y amenazadaEn otro caso ocurrido el pasado 19 de octubre, la Profepa también aseguró cuatro ejemplares más de esta familia de aves, los cuales fueron hallados en un estacionamiento en el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se refería que las aves de vida silvestre se encontraban en condiciones de hacinamiento, en jaulas y mal alimentados, por lo que personal de esta Procuraduría acudió al sitio señalado a realizar una visita de inspección.En el lugar se observaron dos jaulas de metal circulares en las que se encontraban un loro cabeza amarilla, un loro cachetes amarillos y un loro nuca amarilla. En otra jaula estaban otro loro cabeza amarilla. La condición en la que encontraron a estas aves fue con somnolencia, poca actividad física y sin sistema de marcaje.A la persona que tenía en posesión a las aves se le pidió la documentación que acreditara su legal procedencia conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley General de Vida Silvestre; sin embargo, no proporcionó los documentos requeridos, por lo que se procedió al aseguramiento precautorio de las aves, las cuales fueron trasladadas a una instalación autorizada para su atención, depósito y resguardo correspondiente.Cabe destacar que las tres especies de psitácidos encontradas se encuentran protegidas conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010: el loro nuca amarilla y el loro cabeza amarilla con la categoría de en peligro de extinción, y el loro cachetes amarillos con la categoría de amenazada.La posesión sin acreditar la legal procedencia de los psitácidos es un delito de acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, por lo que la Profepa inició un procedimiento administrativo y prepara la denuncia penal correspondiente.