Mazatlán se suma al programa Sinaloa Previene en escuelas

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A través de dinámicas lúdicas y actividades informativas, las autoridades de seguridad pública estatal y municipal y de los cuerpos de auxilio promueven en los planteles educativos de Mazatlán las normas y acciones de autocuidado y prevención de riesgos.

Durante la jornada del programa "Sinaloa Previene", el personal de seguridad pública, de proximidad vial y de los cuerpos de salvamento visitaron la primaria Miguel Hidalgo, en el ejido el Castillo; la secundaria "Jaime Torres Bodet, en el fraccionamiento Rinconada del Valle y la Secundaria Federal Cuatro, en la colonia Mazatlán IV.

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El personal de programas preventivos municipal, estatal, de Vialidad y Salvamento, con el grupo K-9, alcoholímetro y Escuadrón de Salvamento, se abordaron los temas relacionados con la identificación de riesgos y la protección de la integridad personal.Las autoridades dieron a conocer que con estas acciones se busca fomentar el autocuidado desde las aulas y fortalecer la cercanía entre las corporaciones de seguridad y la comunidad educativa, para contribuir a la construcción de un entorno más seguro.En la interacción con los estudiantes, las autoridades de seguridad pública estatal expusieron que la prevención comienza en los hogares y se fortalece con la participación de las familias, en las escuelas junto con las diversas autoridades.Se externó que al sumarse los esfuerzos permite identificar riesgos, fomentar valores y promover espacios donde la niñez pueda crecer de manera segura, por lo que se orientó a los alumnos sobre las normas que deben guardar.