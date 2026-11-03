López Beltrán denuncia trama de FBI para incriminar a AMLO

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Andrés Manuel López Beltrán denunció que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron hasta Argentina para ofrecer protección e inmunidad a Fernando Farías Lagunas, exmarino involucrado en una red de huachicol fiscal, a cambio de colaborar en contra suya y de su padre Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

A la par, negó haber intervenido para favorecer a Jorge Amílcar Olán Aparicio con contratos gubernamentales, y rechazó que esté involucrado en el tráfico de hidrocarburos.

"Aclaro: nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina ni de manera directa ni por teléfono o por ninguna vía y que quien me menciona, y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba, fue detenido en Argentina, y hasta allá fueron agentes estadounidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a su familia a cambio de colaborar con un país extranjero en contra mía, de Andrés Manuel López Obrador y en contra del Gobierno de México", aseveró.

En un video compartido en sus redes sociales, López Beltrán negó que tenga relaciones de complicidad o que sea prestanombres de Almicar Olán, con el que, dijo, no tiene ninguna relación.

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"No está de más aclarar, como lo hicimos hace más de dos años, que nunca tuvimos conocimiento ni intercedimos o recomendamos a nadie para obtener ningún tipo de contrato o negocio con la Administración Pública Federal o Local. No somos iguales, no somos traficantes de influencias, ni participamos en ningún acto de corrupción, como pretenden sin pruebas acusarnos", aseveró.

Asimismo, rechazó cualquier vínculo con el delito de huachicol fiscal y aseguró que no existe ninguna prueba que lo relacione con esa actividad. Sostuvo que nunca participó ni tuvo conocimiento de las operaciones ilícitas y afirmó que, de haber sabido de ellas, no habría permanecido al margen.